Olay, Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yalgın isimli vatandaş, çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Yalgın’ın cenazesi, Güren Kethüda köyü Kargalar Mahallesi’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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