Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Korupınar Mahallesi’ndeki bahçesinde bulunan badem ağacına çıkan Mustafa T., bir anlık dikkatsizlik sonucu ağaçtan düşerek yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Mustafa T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.