Malatya’da ağaçtan düşen emekli okul müdürü Numan İşcan hayatını kaybetti.

Malatya’da ağaçtan düşen emekli okul müdürü Numan İşcan hayatını kaybetti.

Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulu müdürlüğünden 2 yıl önce emekli olan Numan İşcan’ın (66), bahçede ağaç budarken düşüp hayatını kaybettiği bildirildi.

Birçok okulda müdürlük yapan Numan İşcan, Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulu Müdürü iken 2 yıl önce emekli olmuştu. İşcan, Yeşiltepe şehir mezarlığında defin edildi.

Bu arada, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medyasında baş sağlığı mesajı yayımlanıp, “Eğitim camiamıza uzun süreler yönetici olarak hizmet eden emekli öğretmen Numan İşcan hocamız elim bir kaza sonucu vefat etmiştir. Numan hocamıza Allah’tan rahmet, Ailesine, sevenlerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.