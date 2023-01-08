Köylülerin durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler, köpekleri bölgeden uzaklaştırarak vaşağın ağaçtan inmesini sağladı.

Olay, Ovacık’a bağlı Topuzlu Köyü’nde meydana geldi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi’nde yer alan vaşak, köpeklerin saldırısı sonucu çareyi bir ağaca tırmanmakta buldu.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde köpek saldırısından kaçarak ağacı tırmanan vaşak, ekipler tarafından kurtarıldı.

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