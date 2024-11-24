Zonguldak’ta Meşrutiyet Mahallesinde ağaçta kalan kedi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Meşruiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kedi çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Kesinin seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla ağaçtan kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi yeniden sokağa salındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması vatandaşlardan büyük takdir topladı.