Osmaniye’de sağanak yağış, fırtına ve hortum sonrasında ağaçların devrildiği, birçok yeri su basan Sakarcalık köyünde yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Vali Erdinç Yılmaz da incelemede bulundu.

Sabah saatlerinde çıkan hortumdan etkilenen Sakarcalık köyüne giden Vali Erdinç Yılmaz, ilgili kurum amirleriyle birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, köy sakinleriyle de görüşüp hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu söyledi. Yaşanan afetin hemen ardından devlet görevlilerinin geldiğini ve çalışmalara başlanıldığını ifade eden vatandaşlar da teşekkür etti.

Vatandaşlardan biri de, "Ben evimden çıktıktan sonra devletimizin bütün ekipleri buradaydı" diyerek çok hızlı müdahale edildiğini kaydetti.

Vali Yılmaz: "Aracın üzerine ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralı"

Afet ile ilgili bilgi veren Vali Erdinç Yılmaz, "Sabah saat 07.15 sıralarında Sakarcalık köyümüzde çok ciddi bir fırtına ve hortum meydana geldi ve maalesef çam ağaçlarını yıkıp geçti. Bu ağaçların bir kısmı sulama kanalının içine devrildiği için sulama kanalını kapatıyor ve su taşkınına neden oluyor. Şu anda taşkına neden olan suyun çekilmesi için çalışmalarımız devam ediyor, gerekli müdahalelerimiz yapıldı. Allah çok büyük bir afetten, köylümüzü, bizleri korudu. Burada etkilenen vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Üzüldüğümüz hususlardan birisi bir araç yolda seyir halindeyken ağacın devrilmesi sonucu 3 vatandaşımız yaralı, şu anda tedavileri devam ediyor. Bu vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah böyle afetlerden ülkemizi, Osmaniye’mizi korusun. Köyümüzde, devlet olarak gerekli bütün müdahalelerimizi yaptık, yapılması gereken çalışmalar da hızla devam etmektedir" dedi.