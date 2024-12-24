DÜZCE (İHA) – Düzce’de ağaçların sağlıklı gelişimi için budama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ortaklığında cadde ve sokaklarda ki ağaçların budama çalışmaları sürdürülüyor. Ağaçların sağlıklı gelişimi için yapılan budama çalışmalarında özellikle yağış ve rüzgarlı havalarda devrilme tehlikesi oluşturan ağaçlarda çalışmalar yürütülüyor. Bu ağaçları önden tespit eden ekipler, gerekli yol güvenliğini alarak cadde ve sokaklarda budama çalışmalarına devam ediyor.