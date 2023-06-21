İzmir’in Selçuk ilçesince ağaçların arasında ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şahsın, 19 yaşındaki kardeşi tarafından annesine ve kız kardeşine şiddet uyguladığı için öldürüldüğü öğrenildi.

Olay, bugün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Zafer Mahallesi 3040 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahısın, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Kimliği belirlendi, katil zanlısı kardeşi çıktı

Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan detaylı incelemelerde şahsın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, polis ölen şahsın telefonunda ve çevrede yaptığı araştırmada hayatını kaybeden kişinin Kadir İnci (33) olduğunu ve 19 yaşındaki kardeşi A.E.İ. tarafından öldürüldüğü tespit etti.

Cinayeti itiraf etti

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.E.İ, yapılan sorgusunda kız kardeşi ve annesine uyuşturucu etkisi altındayken sürekli şiddet uyguladığından dolayı ağabeyi Kadir İnci’yi bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. A.E.İ.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.