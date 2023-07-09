Samsun Çarşamba’da yenilenen Gazi Bulvarı’ndaki ağaçları yakan iki maganda, kameralara yakalandı.

Çarşamba ilçesinde çevre düzenlemesi yapılarak vatandaşların hizmetine sunulan Gazi Bulvarı’ndaki ağaçlar son dönemde bazı şahıslar tarafından ateşe veriliyor. Çevredeki kamera görüntüleri izlenerek ağacı yakan iki şahsın kimliği tespit edildi ve haklarında şikayetçi olundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ağaçları yakan şahıslara tepki gösterdi. Doğan, "Çarşamba’ya bu manzaralar hiç yakışmıyor! Çok üzgünüz" dedi.