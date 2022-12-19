Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinden kestikleri ağaçları satmak isteyen şüpheli kullandığı pikabı bırakarak kaçtı.

Kahramanmaraş’ın kırsal kesimlerinden kestikleri ağaçları satmak isteyen şüpheli kullandığı pikabı bırakarak kaçtı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal kesimlerden kesilen ağaçlardan elde edilen odun ve kütükleri pikaba yükleyen şüpheli, daha sonra Şazibey Mahallesi Mahrukatçılar Sitesine yöneldi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin kendisini takip ettiğini anlayan şüpheli sürücü, kullandığı odun ve kütük yüklü pikabı bırakarak kayıplara karıştı. Ekiplerin gelmesi ile kesilen ağaçların olduğu pikaba el konuldu.

Polis ekiplerinin incelemesi sonrası plaka sorgusu yapılarak sürücünün tespit edildiği öğrenildi.