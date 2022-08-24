Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı olarak bilinen ‘Amerikan beyaz kelebeği’ Samsun merkezdeki ağaçlarda görüldü.

Meyve ve ağaçların 1 numaralı düşmanı olarak bilinen ‘Amerikan beyaz kelebeği’ Samsun merkezdeki ağaçlarda görüldü.

Türkiye’de ilk görüldüğü yıllarda çiftçilerin belalısı olan Amerikan beyaz kelebeği zararlısı, Karadenizli üreticileri bayağı zora sokmuştu. Ağaç dallarını ve meyvelerini yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olan zararlılar, milli ekonomiyi de zarara uğratmıştı.

Son yıllarda kimyasal ve biyolojik olarak mücadele edilen zararlı, Samsun’un merkez ilçelerinden İlkadım’da selvi ve söğüt gibi birçok ağaçta görüldü. Vatandaşların da şikayetçi olduğu zararlılar, ağaçların yapraklarını ve dallarını yiyerek kurulamalarına yol açtı. Yıllardır mahallede oturan esnaf ve vatandaşlar, bu yıl ilk kez sokaklarındaki ağaçlarda tırtılları gördüklerini belirterek, yetkililerden ağaçlarının bu zararlıdan kurtarılmasını istediler.

Yetkililer, Amerikan beyaz kelebeğinin üreme mevsiminin temmuz-ağustos ayları olduğunu, zararlı ile mücadelenin devam ettiğini, söz konusu ağaçlarla alakalı da gerekli zirai ve fiziksel müdahalenin yapılacağını ifade ettiler.

Amerikan beyaz kelebeği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Fındık Araştırma İstasyonu’nun hazırladığı bilgilere göre Amerikan beyaz kelebeği, ağaçların toprak ile birleştiği yerlerde, ağaç kabuğunda ve çok yaşlı ağaçların kovuklarında, binaların çatı saçakları arasında bir koza içinde pupa olur. Yılda 2-3 döl verir. Yumurta kümelerinden çıkan larvalar, yaprağın alt yüzünde ipeksi ağlar örer, sonra ağı artırmak suretiyle daldaki diğer yapraklarla ilk yaprağı bağlarlar ve ağlar içinde beslenirler. Olgunlaşmaya başlayan larvalar ağ kümelerinden çıkarak bireysel yaşamaya başlar ve yaprakları sadece ana damarları kalacak şekilde yerler. Ayrıca körpe ve olgunlaşmaya başlayan meyveleri de yiyerek ürünün azalmasına veya tamamen yok olmasına neden olurlar.