Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağaçlara düşen kırç, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ağaçlara düşen kırç, izlenmeye değer manzaralar oluşturdu.

Gece saatlerinde eksi dereceleri gören Ulus dağının eteklerinde ve yüksek rakımlı bölgelerde bulunan ağaçlara düşen çiğ ile oluşan kırçlar adeta görsel şölen yaşattı.

Bin 300 metreden itibaren karla kaplı olan Ulus dağı eteklerinde de muhteşem bir doğa harikası barındırıyor. Yöre halkının kırç, kırçıl olarak tabir ettiği kar ve çiğ düşmesinin eksi havada ağaçlar üzerinde oluşturduğu görüntü seyrine doyulmaz bir güzellik sunuyor. Zirvede kar keyfini yaşayan vatandaşlar eteklerde ve yol kenarlarında oluşan doğa güzelliğini yakından görebilmek için araçlarını durdurup, anı ölümsüzleştirdi.

Asıl mesleği Coğrafya öğretmenliği olan ve doğa olayları ile yakından ilgilenen Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Dünyada iklim değişikliği son yıllarda, buzulların erimesi, havaların ısınması gibi, çokça farklı konular konuşuluyor. Kuraklıktan bahsediyoruz. Sındırgı doğal şehir olarak şehir merkezi 225’den bin 769 metre yani 30 kilometre sonra zirveye çıkabildiğiniz bir şehir. Bundan dolayı da farklı iklimlerin farklı coğrafyanın olduğu bir yer. Çoğu kişi belki hatırlamıyor olabilir, görmemiş olabilir. Kırç dediğimiz bir olayı, şu anda Ulus Dağı’nın eteklerinde görüyoruz. Yani bir coğrafyacı olarak da hemen havanın, yani çiğin, yapraklar üzerinde donması sonucu oluşan, muhteşem bir görüntü. Şu anda Ulus dağının eteklerinde meşe ağaçlarında, mazılarda, çalılarda, çam ağaçlarında bembeyaz bir görüntü var. Ulus dağı, doğal şehir her şeyin en güzelini bizlere verebiliyor. Bizler de bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istiyoruz” dedi.

Kırç nasıl oluşur:

Kırç oluşması için havanın kış aylarındaki gibi ya da sisli olması gerekir. Bu tarz havalarda yerlerde ya da ağaç dallarında birtakım buzlanmalara rastlanır. Kar yağmadan oluşan bu sert buz görüntüsündeki donmuş buzlara kırç ismi veriliyor