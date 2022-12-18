Bolu’da gece saatlerinde süratli gittiği iddia edilen sürücü, virajı alamayarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu’da gece saatlerinde süratli gittiği iddia edilen sürücü, virajı alamayarak ağaçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bolu merkeze bağlı Bahçeköy köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak E., idaresindeki 14 ER 302 plakalı araç seyir halinde giderken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Kazanın olduğu esnada bölgeden geçen bir başka sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinden yaralı kurtulan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahale yardımının ardından Burak E., İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.