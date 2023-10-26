Bartın’da Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen kitap okuma etkinliğine 7’den 77’ye herkes ilgi gösterdi. Etkinliğin gerçekleştirildiği parkta bulunan ağaç dallara ise Türk Bayraklı balonlar ve kitaplar asıldı.

Bartın Gazhane Kültür Parkı’nda "7’den 77’ye Sessiz Kitap Okuma" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe anaokulu, ilk ve orta öğretim öğrencilerinden lise, üniversite öğrencilerine gazilerden, il protokolüne kadar her kesimden ve kuşaktan insan ilgi gösterdi. Ellerinde bulunan Türk Bayraklarını sallayan çocuklar, Bartın Valisi Nurtaç Arslan’ın etkinlik alanına geldiği anlarda büyük coşku yaşadı. Çocuklar alkışlarla karşıladığı Vali Arslan ile tokalaşmak için yarıştı.

"Ağaçlar çiçek açtı" konsepti

Parkta bulunan ağaçların dallarına Türk bayraklı balonlar ve kitaplar asıldı. "Ağaçlar çiçek açtı" kopsepti ile hazırlanan alanda, katılımcılara yaş grupları ve ilgi düzeyine göre kitaplar dağıtıldı. Kuş seslerinin duyabildiği alanda katılımcılar, yaklaşık 1 saat boyunca kitap okudu. Vali Arslan ve beraberindeki gaziler, polis, asker, kurum amir ve müdürleri de çocukların arasında oturarak, kitap okudu. Okuma öncesinde Vali Arslan ile sohbet etme fırsatı bulan çocuklar, Vali Arslan’a yaşını sordu. Bir dizi tahminlerde bulunan çocuklar Vali Arslan’ın 47 yaşında olduğunu öğrenince, şaşırdı. Çocukların bu şaşkınlığına gülerek cevap veren Vali Arslan, "İnanamadınız mı, Daha mı genç görünüyorum" sorularını yöneltti.

Kitap okuma etkinliğinin 20. dakikasında verilen arada ise çocukların "ne çabuk bitti" serzenişi üzerine ise mikrofonu alan Vali Arslan, "Okuma etkinliği daha bitmedi. Size merhaba demek için ara verdik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz" diyerek çocuklara cevap verdi.

Vali Arslan, konuşmasında, "Bizler sizlerin geleceğimiz olduğuna gönülden inanıyoruz. Sizin gibi gözlerinin içi gülen, zeki çocuklarımızın cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi çok daha ileri taşıyacağınıza inanıyoruz. En önemli alışkanlıklardan biri kitap okuma alışkanlığıdır. Kitap okuyarak, kendinizi geliştirerek, ülkeye çok faydalı bireyler, insanlar olacaksınız. Bizlerin size devrettiği bayrağı çok daha ilerilere taşıyacaksınız" dedi.