Düzce’de yoldan çıkan hafif ticari araç, ağaçlara çarparak refüjde asılı kaldı. Ağaçların faciayı önlediği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu Düzce gişeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 31 ACV 508 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje uçtu. Bariyerleri aşarak taklalar atmaya başlayan araç, ağaçlara çarparak refüjde asılı kaldı. Hafif ticari aracın karşı şeride geçmesini engelleyen ağaçlar faciayı önlerken, kazada yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan N.İ. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.