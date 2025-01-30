Ünlü oyuncu Nevra Serezli ve Aziz Savran’ın başrollerini üstlendiği ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ isimli tiyatro oyunu Çanakkale’ye geliyor.

Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi’nde 17 Şubat Pazartesi günü saat 20.30’da sahnelenecek ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız Kenter’in başrolünü oynadığı bir film olarak gösterime giren ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ün konusu ise şöyle; İspanyol yazarAlejandro Casona’nın 1949 tarihli aynı adlı (Los rboles mueren de pie) tiyatro oyununun uyarlaması olan ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ Türkiye’de daha önce Devlet Tiyatrosu’nda ilk olarak Macide Tanır tarafından sahnelendi. Bu oyun daha sonra 1964 yılında Yıldız Kenter’in başrolde yer aldığı bir film olarak da beyaz perdeye taşındı.

11 yıl sonra sahnelere döndü ve 7 ödül kazandı

11 yıl sonra bu oyunla sahnelere geri dönen ünlü oyuncu Nevra Serezli’nin 7 ödül kazandığı ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’ ün konusu ise şöyle; “Çocuklarını bir uçak kazasında kaybetmiş olan bir ailenin tek varlığı torunlarıdır. Ancak geleneklerine bağlı olan dede, hırsızlık yaparken yakaladığı torunu ile bağlarını kopartır. Yıllar geçtikten sonra büyükanne, sağlık sorunları nedeniyle yaşamdan ayrılmadan önce torununu son kez görmek isteğine kapılır. Ancak dede, torunun nerede olduğunu bilmediği için bir dilek tut derneğine eşinin bu isteğinin yerine getirilmesi için torun rolü oynayacak birileri bulması için başvurur. Kendisine oynanan bu oyunu sorgulamadan kabul eden ve bir yalan içinde yaşamayı acı gerçeğe yeğleyen Büyükannenin dünyası, gerçek torunun boy göstermesiyle yıkılacaktır. Casona, İspanya İç Savaşı’nın ardından yazdığı bu oyunda, yalan dünyasının içinde bile iyiliğe sığınmanın bir ihtiyaç olduğunu vurgulamıştır”