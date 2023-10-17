Selçuk ilçesinde, halkın spor ve kültürel aktivitelerle hoş zaman geçirebileceği Pamucak projesindeki çalışmalar yürüyüş yolu yapımı ile devam ediyor.

Uzun yıllar moloz dökme alanı olarak kullanılan projede yeni başlayan etapla alan içerisine 1 km uzunluğunda bir yürüyüş yolu yapılacak. Projenin ilk etabında alana 400 ağaç dikilmişti. Selçuk’ta kent yaşamında yepyeni bir sayfa açacak proje ile ilgili bilgi veren Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu alanın iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve Selçuk’un daha fazla ağaçlandırılabilmesi adına ağaç dikimine başlamıştık. Etap etap yapmayı planladığımız bir projenin ilk adımıydı ağaç dikimi. Bu adım kapsamında 400 tane ağaç diktik” dedi.

“Amacımız daha yeşil bir Selçuk”

Etap etap tamamlanacak projede yeni başlayan yürüyüş yolu etabıyla ayrıca çevreci bir adım atılacağını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, “Hali hazırda şu an ihale etmiş olduğumuz proje alanının etrafına 1 km’lik yürüyüş yolu etabımız var. Etrafında güneş enerjili panellerle ışıklandırılması ile birlikte buraya dair projemizin ikinci etabını da gerçekleştiriş olacağız. Amacımız daha yeşil bir Selçuk” diye konuştu.