Sonradan mahalle olan Ağaçköy, Siner ve İkizhüyük mahallelerinde kanalizasyon terfi hattı çalışması başlatıldı.

Sonradan mahalle olan Ağaçköy, Siner ve İkizhüyük mahallelerinde kanalizasyon terfi hattı çalışması başlatıldı.

Daha sağlıklı bir şehir yaşamı için altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Kütahya Belediyesi, köyden mahalle olan Ağaçköy, Siner ve İkizhüyük mahallelerinde başlattığı kanalizasyon terfi hattı çalışmasında, Ağaçköy mahallesindeki hat tamamlandı.

Siner ve İkizhüyük Mahallelerinde devam eden terfi hat çalışmaları ile mahalleler daha konforlu bir altyapıya sahip olacaklar.