Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce refüjde bulunan ağaçlara sonra aydınlatma direğine çarparak beton üzerinde asılı kaldı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce refüjde bulunan ağaçlara sonra aydınlatma direğine çarparak beton üzerinde asılı kaldı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hicret ile Sürsürü Mahallelerini bağlayan protokol yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E. S. idaresindeki 25 LZ 026 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Önce ağaçlara ardından aydınlatma direğine çarpan hafif ticari araç, beton üzerinde asılı kaldı. Kazada, sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptı.