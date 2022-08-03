Hendek ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan ağaçlardan birine karga takıldı. Yaralanan kargayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı karga bulunduğu yerden kurtarıldı. Ağaçtan indirilen karga daha sonra belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

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