Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde D-650 çevreyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan Fiat Tofaş ağaca çarparak devrildi. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 Karasu çevreyolu Adapazarı Tepekum Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu yönünde ilerlemekte olan 54 AFT 463 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak yan devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, adeta kağıt gibi ezilen araçta yaralanan 3 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılardan 2’si Serdivan Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.