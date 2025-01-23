Hatay’ın Erzin ilçesinde ağaca çarparak ikiye bölünen Tofaş otombilin sürücüsü yaralandı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Kadir E. idaresindeki 31 ANB 208 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen araçta sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili konuşan Burak Yılmaz, “İçeride temizlik yaparken kaza oldu. Sesi duyduk, yardıma koştuk. Yaralının sağlık durumu iyiydi ama sıkışmıştı, bilinci yerindeydi” dedi.