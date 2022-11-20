Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırımdaki ağaca çarparak hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Çeçenistan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet K. idaresindeki 46 VJ 547 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Otomobil, kaldırıma çıkarak ağaca çarptı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada, sürücü Mehmet K. ağır yaralandı. Araçta sıkışan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı, 112 Acil Servis görevlilerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam eden Mehmet K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.