İlçe trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, sürücü T.V.’nin sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi.

Kazada yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Beylikdüzü’nde 50 bin liralık eşya çalan hırsız yakalandı

Beylikdüzü’nde 50 bin liralık eşya çalan hırsız yakalandı

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