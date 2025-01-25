Bursa’nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkıp ağaca çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah 09.00 sıralarında Orhangazi’de Göl Yolu Fabrikalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den Göl istikametine doğru seyreden M.O.K. (32) idaresindeki 16 BEK 830 plakalı hafif ticari araç yağmur sebebiyle ıslanan yolda kayıp kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Savrulan araç hurdaya dönerken kazada araç sürücüsü M.O.K’ nin yanı sıra yanında yolcu olarak bulunan R.İ.K.(24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili polisin tahkikat başlattığı öğrenildi.