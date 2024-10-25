DÜZCE (İHA) – Düzce’de yaşayan 25 yaşındaki genç çiftçi, ‘Canı isteyen hurma alabilir, helal olsun’ yazısını astığı Trabzon Hurması ağacının yanına poşette koyarak örnek bir davranış sergiledi. Genç çiftçinin davranışı insanlık ölmemiş dedirtti.

Düzce’nin Çilimli ilçesine bağlı Dikmeli Köyü’nde oturan 25 yaşındaki Nuri Dindar isimli genç 10 yıl önce evinin bahçesindeki vişne ağacını aşılatarak Trabzon Hurması ağacına çevirdi. Sonrasında ağaçta olan cennet hurmalarını ise kendisi toplayarak eşine, dostuna, akrabalarına, komşularına dağıttı. Evinin önünden geçen ve canı istediği için ağaçtan 1-2 tane alan vatandaşlar, Dindar’ı aramaya ve izin istemeye başlayınca Nuri Dindar’da ağaca ‘Canı isteyen hurma alabilir, helal olsun’ yazısı astı. Ayrıca yazının yanına da poşetler asan Nuri Dindar, yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

“Benden izin almalarına gerek kalmadı artık isteyen poşete koyup alıyor”

Ağaca yazı asmasının sebebini anlatan 25 yaşındaki Nuri Dindar, “Daha önceki senelerde yoldan geçenler görüyordu. Canı isteyen yine alıyordu ama izin istiyorlardı. Bazen de biz evde olmadığımız zamanlar oluyordu. Canı isteyen alabilsin diye böyle bir yazı asmak aklıma geldi. Geçmiş senelerde ayrıca bu yetişen hurmaları dostlarımıza, akrabalarımıza dağıtıyorduk. Bu senede yoldan geçenler dalından alsınlar diye ağaca yazı asmak aklıma geldi. Şu anda yoldan geçen, görüp canı isteyen herkes alabilir. Poşette asıyorum ağaca. Poşete koyup toplayabilirler. Poşeti de ben veriyorum. Çok fazla güzel tepki alıyorum. Allah razı olsun diyenler oluyor. Bu ağaç normalde vişne ağacıydı. Biz bunu 10 sene önce aşılattık ve Trabzon Hurması ağacı yaptık. Şimdi de çok fazla oluyor. Bir kısmını kendimize alıyoruz, geri kalanını dağıtıyoruz” dedi.

“Canı isteyenlere genç kardeşimizin ikramı oluyor”

Dikmeli Köyü Muhtarı Serkan Yıldırım ise Nuri Dindar’ın örnek davranışı hakkında, “Genç kardeşimiz güzel bir uygulama yapmış. Bu hurmayı herkes yesin diye ağacına yazı asarak ikram ediyor. Güzel bir düşünce. Daha önceki yıllarda kendisi toplayıp komşulara, eşe dosta dağıtıyordu şimdi herkes alsın dalından yesin diye böyle bir ikramda bulundu. Güzel bir uygulamaya yaptı. Bizimde hoşumuza gitti. Bizde kardeşimizi destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Pazarda kilosu yaklaşık 60 TL’ye satılan hurmayı yoldan geçen ve canı isteyen vatandaşlarda istediği kadar alarak yiyebiliyor.