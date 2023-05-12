Eskişehir’de çalıştığı dükkânın önündeki ağacın bağlanan bisikletler ve dibine atılan çöplerden zarar görmesini istemeyen Mehmet Çınar, çareyi çit yaptırmakta bulurken, çevre esnafına da örnek oldu.

Odunpazarı ilçesi 2 Eylül caddesi üzerinde bir dükkanda çalışan Nur Mehmet Çınar, dükkânın önündeki ağaca bağlanan bisikletler ve atılan çöplerden rahatsız olunca, çözümü çit yapmak ile buldu. Yaptığı çit ile ağacın zarar görmesini engelleyen çalışan Çınar, çevre esnaflardan da takdir topladığını söyledi. Ağacı çevreleyen çitin üzerine çiçek ekerek alanı güzelleştiren Çınar, diğer esnafların da böyle bir çit yaptırmak için talepte bulunduğunu söyledi.

“Hem kalıcı bir çözüm olacak hem de üzerine ekilecek çiçeklerle güzel bir görüntü elde edeceğiz”

Dükkânın önündeki ağacın bağlanan bisikletlerden ve dibine atılan çöplerden dolayı zarar gördüğünü belirten Nur Mehmet Çınar, bu durumun kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Bir çözüm yolu ararken ağaç etrafını çit ile çevreleme fikrini bulduklarını dile getiren Çınar, şunları söyledi;

“Bu çiti yapma amacımız ağacı bisikletlerden ve çöplerden korumaktı. Güzel gözükmesi için de üst kısma çiçek ektik. Şimdilik çözüme ulaşmış gibiyiz, en azından artık duyarsız vatandaşlar tarafından bisiklet bağlanıp ağaca zarar verilmiyor. Ağaçlara bisiklet bağlanmasından çevre esnafı da rahatsız oluyor. Bazen 3 tane bisiklet bağlanıyordu, hem kötü bir görüntü oluyor hem de dediğim gibi ağaç zarar görüyor. Bazen ağacın dibinde sigara izmaritleri birikmeye devam ediyor. Hala sigara izmariti atanlar oluyor ya da yere atılan izmaritler orada birikiyor tam bilemiyorum ama genel olarak iyi bir çözüm oldu. Şimdi çevredeki esnaflar da böyle bir çit yaptırmak istiyor, ‘Bize de yapar mısın?’ dediler. Karşı caddedeki esnaflar da istiyor. Anlaşılan hem kalıcı bir çözüm olacak hem de üzerine ekilecek çiçeklerle güzel bir görüntü elde edeceğiz” dedi.