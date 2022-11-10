İzmir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapılan titiz aramalar sonucu, uyuşturucu tacirlerinin ağaç kovuklarına ve parke altlarına sakladıkları maddeler ele geçirildi.

İzmir’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yapılan titiz aramalar sonucu, uyuşturucu tacirlerinin ağaç kovuklarına ve parke altlarına sakladıkları maddeler ele geçirildi.

Menderes ilçesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda operasyon düzenlendi.

Zehir tacirlerinin uyuşturucu madde ürettiklerinden şüphelenilen adrese baskın yapan ekipler, dedektör köpekle yapılan titiz aramalar sonucunda ağaç kovukları ve ahşap parkelerin altına gizlenmiş uyuşturucu maddeler buldu. Operasyonda; 12 kilogram kubar esrar, 3 bin 997 kök kenevir, 1 kilogram kenevir tohumu ve 1 adet elektronik terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.