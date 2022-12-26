Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hayvan besiciliği yapan Fırat Kılıç, arazide meşe ağacı kovuğunda bulduğu arı ve üretilen balı, arıcılarla birlikte özenle çıkarttı.

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde hayvan besiciliği yapan Fırat Kılıç, arazide meşe ağacı kovuğunda bulduğu arı ve üretilen balı, arıcılarla birlikte özenle çıkarttı.

Kocaköy ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Fırat Kılıç, hayvanlarını otlatmak için kırsala indi. Bir ağaçta bal arılarını bulan Kılıç, durumu arı üreticisi bir vatandaşa bildirdi. Arı üreticisi ve Kılıç, arıların kaçmaması için önce duman oluşturdu, daha sonra benzinli testere ile kurumuş meşe ağacı kesilerek içinden doğal balı çıkarttı.

Çıkartılan bal saklama kabına, arılar ise üremeleri için kovanına bırakıldı. Ağaçtan çıkartılan balın tamamen doğal olduğu ve kilosunun bin ile bin 500 lira arasında satıldığı belirtildi.