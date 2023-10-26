Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Bademlik Mevkii’ndeki ’onlarca ağacın katledilerek yerine beton döküldüğü’ iddialarıyla ilgili basın açıklaması paylaştı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir Millet Ormanı ile ilgili yer alan ’onlarca ağacın katledilerek yerine beton döküldüğü’ yönündeki iddialar üzerine yapılan basın açıklamasında, "Cumhurbaşkanımızca 2021 yılında duyurulan her ile millet ormanı tesis edilmesi müjdesi doğrultusunda kurumumuzca özellikle şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ilimizde olduğu gibi Eskişehir Millet Ormanı’nın yapımı da Odunpazarı İlçesi Bademlik Mevkii’ne kararlaştırılarak 2023 yılı yatırım programına alınmıştır. Eskişehir’imizin şehir manzarasına hakim olan, düzenli bir kullanımı olmayan ve ailelerin rahat kullanımının söz konusu olmadığı bir yerde 7,8 hektarlık orman alanında projelendirilip 4 Eylül 2023 tarihinde ihale edilerek çalışmalara başlanılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, 7 bin 700’den fazla ağaç bulunan alanda bahse konu tesisler için sadece 76 adet ağaç kesildiği belirtilerek, "Eskişehir Millet Ormanı, etrafında daha önce Belediye tarafından ağaçlandırılmış alanların da bulunduğu, özellikle yaz aylarında ailelerin ve sıradan vatandaşların kullanamadığı, civarda sıklıkla ihmal ve dikkatsizlikten çıktığı düşünülen yangınlara gerek Orman Bölge Müdürlüğü’müz yangın ekiplerinin gerekse Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin müdahale ettiği bir yerde bulunmaktadır. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, seyir kulesi gibi donatılarla vatandaşlarımıza daha güzel bir ortam oluşturmak üzere yola çıkılan Eskişehir Millet Ormanı, proje aşamasında öngörülen tesisler mümkün olduğunca uydu görüntüsünden de anlaşılacağı üzere boşluklu alanlara denk getirilerek en az sayıda ağacın sahadan uzaklaştırılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda orman amenajman plan verilerine göre 7 bin 700’den fazla ağaç bulunan alanda anılan tesisler için sadece 76 adet ağaç kesilmiştir. Eskişehir Millet Ormanı tamamlandığında tün vatandaşlarımızın eşsiz Eskişehir manzarasını da görebileceği, çocuklarıyla kaliteli vakit geçirebileceği, ücretsiz kullanabileceği, Eskişehir için önemli alanlarından biri halini alacaktır" ifadeleri kullanıldı.