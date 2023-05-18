TEMA Vakfı ’Ağaç Kardeşliği’ projesi, Mustafakemalpaşa Cahit Zarifoğlu 3-C ve Yalıntaş İlkokulu 3-A sınıflarında 57 öğrenci ile gerçekleşti.

Projeye katılan öğrencilere TEMA Vakfı tarafından gönderilen gözlem defteri, yaprak çarkı, gözlem kutuları ve yaprak kartları verildi. Proje süresince öğrencilere TEMA Vakfı sorumlusu Rasim Balaban tarafından sunum yapılırken, etkinlikler öğrencilerle birlikte uygulandı. TEMA Vakfı Mustafakemalpaşa Sorumlusu Rasim Balaban, “Ağaç Kardeşliği projesi, 2016 yılı itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle uygulanmaya başladı. Proje, yardımseverlik koşusu yapan gönüllü koşucuların desteğiyle hayata geçirilen bir doğa eğitim projesidir. Proje ile ilkokula giden çocukların doğayla ilgili deneyimsel tecrübelerini artırmaları, ekosistem, endemik bitki, biyolojik çeşitlilik gibi kavramları tanımaları ve tohum yetiştirme sürecini gözlemlemeleri ve orman ekosistemi ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir" dedi.

Proje bitiminde öğrencilere ’Adınıza Kırklareli Çelaliye Hayrettin Karaca Ormanına bir fidan dikilmiştir’ katılım sertifikası verilirken, Mustafakemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık, TEMA Vakfı sorumluları Rasim Balaban, Ezel Tuna, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Abdullah Gürbüz, Yalıntaş İlkokulu Müdürü Naci Özgür, sınıf öğretmenleri Sibel İncel Karaca ve Meryem Ocakbekleyen katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysel Çalık da, "Öğrencilerimizin çevre bilincinin ve ağaç sevgisinin gelişmesine katkı sağlayan projelerin uygulayan öğretmenlerimize, TEMA Vakfı’na, öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.