Malatya’da bir kişi silahına doldur boşalt yaparken ağabeyini vurdu. Ağabeyi hastaneye kaldırılırken M.T. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

Malatya’da bir kişi silahına doldur boşalt yaparken ağabeyini vurdu. Ağabeyi hastaneye kaldırılırken M.T. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi Şehit Sait Korkmaz Sokakta bulunan iki katlı müstakil bir evde meydana gelen olayda, iddiaya göre M.T. (24) tüfeğine doldurt boşalt yaparken aniden ateş alan silahtan çıkan saçmalar sekerek ağabeyi Ş.T.’nin (26) yüzüne isabet etti. Burun kısmında yaralanan Ş.T. ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, M.T. polis merkezine giderek teslim oldu.

Ş.T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.