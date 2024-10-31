Bahçelievler’de bir şahıs aynı evde yaşadığı ağabeyini miras yüzünden uykusunda çekiçle öldürdü. Polise evde ölü buldum dedi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü İstanbul ilçesi Bahçelievler Yenibosna’da meydana geldi. İddiaya göre, Harun Can (39) polis merkezine giderek ağabeyimi evde ölü olarak buldum diye ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri Kenan Can’ın (45) başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Harun Can’ın ifadesini alan ekipler şahsın çelişkili ifadeler vermesinin ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler kardeşi gözaltına aldı. Karakolda tekrar ifadesi alınan kardeş burada ağabeyini öldürdüğünü itiraf etti. Ağabeyi ile arasında miras nedeniyle sorun yaşadığını ve olay günü ağabeyini uyurken çekiç ile öldürdüğünü itiraf eden şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.