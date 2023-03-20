Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi ateşli silahla yaralanması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde Belen Mahallesi mezarlığının üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Altay ve ağabeyi Orhan Altay arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Fevzi Altay ateşli silahla yaralandı. Olayın duyulması üzerine sağlık ekiplerine haber verilirken, yaralı özel araçla yola çıktı. Yolda ambulans karşılaşan araç sürücüsü yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansta yaklaşık 30 dakika müdahale edilen Fevzi Altay ardından ilçedeki Özel Echomar Hastanesine kaldırıldı. Fevzi Altay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yaralı yakınları gazetecilere saldırarak İhlas Haber Ajansı Muhabirinin kamerasını kırdı. Polis ekipleri Hastane önünde bir kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldı. Ekipler şu sıralar şahsın kullandığı 67ACC 124 plakalı araçta inceleme yapıyorlar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.