Kilis’in Elbeyli ilçesinde tartıştığı ağabeyini sokak ortasında silahla vurarak öldürdükten sonra annesinin mezarının başında intihar eden korucu ile ağabeyinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kilis’in Elbeyli ilçesinde tartıştığı ağabeyini sokak ortasında silahla vurarak öldürdükten sonra annesinin mezarının başında intihar eden korucu ile ağabeyinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis’in Elbeyli ilçe merkezinde Mehmet Çelik (33) isimli köy korucusu ile kardeşi Barış Çelik (38) arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Mehmet Çelik, ağabeyi Barış Çelik’i vurarak öldürdükten sonra ilçe mezarlığına giderek, annesi Asiye Çelik’in mezarının başında intihar etti. Kilis il merkezinden Elbeyli ilçesine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesinin bulunduğu hastane morguna kaldırıldı.