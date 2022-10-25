Ankara’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden 2 kardeş Tokat’ta toprağa verildi.

Ankara’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden 2 kardeş Tokat’ta toprağa verildi.

Ankara’da yol verme nedeniyle çıkan tartışmada hayatını kaybeden Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya’nın (56) cenazeleri otopsi işlemlerini ardından Tokat’a getirildi. Reşadiye ilçesine bağlı Hasan Şeyh Beldesinde iki kardeşin cenaze namazı baba evinin önünde kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı sonrasında ağabey ile kardeşi yan yana defnedildi.

Olay; Ankara’nın Mamak ilçesi Hamurcuk mevkiinde yaşandı. Süleyman Karaarslan ve torunu Tevfik Karaarslan ile çeşmeden su dolduran Hacı Sırakaya (48) ve ağabeyi Ahmet Sırakaya (56) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Karaarslan, tabancayla ateş açtı. İki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman K, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.