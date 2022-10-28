Osmaniye’de ağ düzeneği ile 19 saka kuşu yakaladığı iddia edilen şahsa 26 bin 600 lira tazminat ile 3 bin 27 lira ceza olmak üzere toplamda 29 bin 627 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye’de ağ düzeneği ile 19 saka kuşu yakaladığı iddia edilen şahsa 26 bin 600 lira tazminat ile 3 bin 27 lira ceza olmak üzere toplamda 29 bin 627 lira idari para cezası uygulandı.

Osmaniye’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından ortak yapılan koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında ağ düzeneği ile yakalanarak kafes içinde tutulan 19 saka kuşu bulundu. Kuşları ismi açıklanmayan Suriye uyruklu şahsın yakaladığını belirleyen ekipler, şahıs hakkında 26 bin 600 lire tazminat ve 3 bin 27 lira ceza olmak üzere toplamda 29 bin 627 lira idari para cezası uyguladı.

Ele geçirilen saka kuşları veteriner hekim tarafından yapılan sağlık kontrollünün ardından Yeniköy mevkiinde yeniden doğaya salındı.