Deplasmanda oynayacağı 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarına başlayan Afyonspor’da oyuncular kaybedilen puanların moral bozukluğunu yaşarken, 3 oyuncudan ise kötü haber geldi.

TFF 2.Lig ekiplerinden Afyonspor ligin 32. haftasında deplasmanda 24 Erzincanspor’a konuk olacak. Mor beyazlı ekip 24 Erzincanspor maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışmayla başladı. İnegölspor ile oynanan karşılaşmada sahadan 1-0 mağlup ayrılan ve play-off yarışında önemli bir avantajı kaçıran Afyonspor’da oyuncuların morallerinin bozuk olduğu gözlendi.

Karşılaşma öncesinde Afyonspor’da 3 oyuncunun durumu da can sıkıyor. İnegölspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Şiyar Kepir dışında karşılaşma sırasında sakatlanan Batuhan ve Ege’nin de durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 3 oyuncunun deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada forma giymelerinin zor olduğunu öğrenildi.