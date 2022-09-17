TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın sahasında ağırlayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın sahasında ağırlayacağı Çorum FK maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Afyonspor ligin 5. haftasında kendi evinde Çorum FK’yı ağırlayacak. Mor beyazlı ekip hazırlıklarına Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde yaptığı antrenman ile devam etti. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak jetler Çorum FK maçını kazanıp ligdeki puanını 7’ye yükseltmeyi hedefliyor.