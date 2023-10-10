Afyonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu’nda Adana 1954 FK’yı bugün konuk edecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan Afyonspor yarın saat 20.00’de oynanacak maç saatini beklemeye başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor ligin 7. haftasını bay geçti. Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçına yarın çıkacak olan Afyonspor bir üst gruba terfi için mücadele verecek. Ev sahibi olan Afyonspor, Adana 1954 FK maçını Zafer Stadyumu’nda oynayacak.

2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Adana 1954 FK’yı konuk edecek. Afyonspor, tesislerde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı.