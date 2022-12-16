Mor beyazlı ekip ligin 19. haftasında kendi evinde ligin 10. sırasında bulunan Somaspor’u konuk edecek. Jetler karşılaşmanın hazırlıklarını Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürüyor. Afyonspor kendi evinde oynayacağı maçı kazanarak ligde bulunduğu 6. sıradan üst sıralara tırmanmak istiyor.

Bir garip dolandırıcılık hikayesi

Bir garip dolandırıcılık hikayesi

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