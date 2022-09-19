TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Çorum FK’yı 2-1 yenerek puanını 7’ye yükseltti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor evinde ağırladığı Çorum FK’yı 2-1 yenerek puanını 7’ye yükseltti.

Mor beyazlı ekip hafta sonu evinde ağırladığı Çorum FK’yı 2-1’lik skorla geçerek ligdeki puanını 7’ye yükseltti. Afyonspor bu sonuçla ligde 7’nci sıraya tırmandı. Afyonspor ligde oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Jetler ligin 6. haftasında ise Sivas Belediyespor’a konuk olacak.