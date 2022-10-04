Mor beyazlı ekip ligin 8. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Afyonspor maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti. Afyonspor’un hazırlıklarını tamamlamasının ardından İstanbul’a gideceği belirtildi.

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TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yarın deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçi hazırlıklarına devam etti.

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