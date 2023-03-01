TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligde verilen arayı gerçekleştirilen antrenmanlar il değerlendiriyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ligde verilen arayı gerçekleştirilen antrenmanlar il değerlendiriyor.

2 Lig Beyaz Grup ta mücadele eden mor beyazlı ekip deprem felaketi dolayısı ile verilen arayı gerçekleştirdiği antrenmanlar ile sürdürüyor. Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman teknik direktör Koray Palaz gözetiminde yapıldı. Sınma antrenmanı ile başlayan idman ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.