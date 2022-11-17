TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, son iki haftadır aldığı başarısız sonuçların ardından Menemen maçında galip gelerek tekrar yükselişe geçmek istiyor. Maçın hazırlıklarına Kocatepe Spor Kompleksinde devam eden mor beyazlılarda futbolcuların antrenmanda hayli hırslı oldukları gözlendi.

Afyonspor, hafta sonu oynayacağı Menemen FK maçı hazırlıklarına devam ederken, mor beyazlılar kendi evinde oynayacakları karşılaşmada 3 puanla ayrılmak istiyor.

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