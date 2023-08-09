TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, 3. Lig ekiplerinden Belediye Kütahyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Afyonspor, lig öncesi yaptığı kamp döneminde ilk etabı tamamlayarak ikinci etaba başladı. İkinci etap kamp dönemini de hızlı şekilde sürdürecek olan Afyonspor, ilk hazırlık maçını ise bugün akşam saatlerinde 3. Lig 3. Grup’ta mücadele edecek olan Belediye Kütahyaspor ile yapacak. Kamp merkezi olarak Afyonkarahisar’ı tercih eden Kütahyaspor, sezona hazırlıklarını kentte sürdürüyor.