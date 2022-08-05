Mor beyazlı ekip yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ile başladı. 3 gün izin yapan jetlerin antrenmanda hayli istekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Afyonspor’ın hafta sonu ikinci etap çalışmaları çerçevesinde Kayseri’ye gideceği ve orada kampa gireceği belirtildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yaptığı 3 günlük iznin ardından ikinci etap çalışmalarına başladı.

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