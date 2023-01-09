TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor. Kamp için Antalya’ya giden mor beyazlı ekip günü tek antrenmanla tamamladı. Teknik heyet gözetiminde yapılan antrenmanda Afyonsporlu futbolcular hücum-savunma çalıştı. Afyonspor’un, Antalya kampının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da girdiği kampta sürdüren Afyonspor hücum-savunma çalışması yaptı.

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