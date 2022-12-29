Mor beyazlı ekip devre arası hazırlıkları çerçevesinde Afyon kampına kuvvet testleriyle başladı. Afyonspor, saha çalışmalarına hız verirken, kampın eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kocatepe Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen antrenmanın ilerleyen günlerde de devam edeceği kaydedildi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, devre arası hazırlığı çerçevesinde antrenmanlara devam ediyor.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.