TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor Bursaspor maçı hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Mor beyazlı ekip ligin ikinci haftasında kendi evinde Bursaspor’u ağırlayacak. 5 Eylül Pazartesi günün oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Afyonspor’da idman Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde yapıldı. Isınman ve kondisyon hareketleri ile yapılan antrenman düz koşu ve çift kale maçın ardından sona erdi.